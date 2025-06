Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2025 ore 08 | 40

Se ti trovi in viaggio sulla Via del Mare a Roma in questa mattina del 9 giugno 2025, sappi che Astral Infomobilità ha aggiornamenti importanti. A causa di un incidente tra Acilia e Casal Bernocchi, si registrano incolonnamenti e traffico intenso in direzione della città. La prudenza è d’obbligo: ecco cosa devi sapere per muoverti nel modo più sicuro e veloce possibile. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla via del mare a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Acilia e Casal Bernocchi in direzione Roma raccomandiamo la dovuta attenzione perché è in transito lungo il tratto interessato è proprio in direzione della città il traffico è intenso come sempre in quest'orario Iniziamo dalla diramazione Roma sud dove abbiamo code tra Torrenova e il raccordo anulare code anche sul tratto Urbano della A24 qui a partire da Tor Cervara fino alla tangenziale est e sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e la maglia in direzione dell'EUR sempre in entrata verso il centro code sulle consolari Flaminia Salaria e Appia a partire dal raccordo e Vediamo la situazione sul raccordo al momento abbiamo Code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia in carreggiata opposta tra Prenestina e Tiburtina e più avanti tra Vale e Aurelia possiamo infine sulla Pontina dove sempre per traffico in entrata abbiamo ora lentamente a partire da Pomezia fino a Pratica di Mare in direzione del raccordo da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi Vuoi che mi chiami nella regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it