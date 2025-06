Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2025 ore 07 | 25

Buongiorno cittadini romani e pendolari della regione Lazio. Vi aggiorniamo in tempo reale sulla viabilità del 09 giugno 2025 alle ore 07:25, con le ultime novità da Astral Infomobilità, il servizio regionale di informazione sul traffico. Attenzione, un incidente sulla Via del Mare sta causando lunghe code tra Acilia e Casal Bernocchi in direzione Roma, con un intenso aumento del traffico. Ricordate di mantenere la prudenza e pianificare il vostro viaggio con attenzione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della Regione la più un invito alla prudenza perché è in transito sulla via del mare a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Acilia e Casal Bernocchi in direzione Roma è proprio direzione della città il traffico si va intensificando come sempre in quest'orario Iniziamo dalla diramazione Roma Sud dato che abbiamo code tra Torrenova e il raccordo anulare stessa situazione lungo il tratto Urbano della A24 a partire da Tor Cervara fino al bivio per la tangenziale est sullo stesso raccordo in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia in carreggiata opposta Si procede a rilento tra Prenestina e Bufalotta in entrata verso il centro sulle consolari Flaminia Salaria e Appia a partire dal raccordo ci spostiamo infine sulla Pontina dove sempre per traffico in entrata abbia ora lentamente a partire da Pomezia fino a Pratica di Mare verso il raccordo da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it