Viabilità divieto di sosta nell' area per installazione di dissuasori per piccioni

Attenzione residenti e passanti di Bondeno: martedì 10 giugno, una sezione di via Libertà nel cuore del quartiere Santissimo sarà temporaneamente soggetta a divieto di sosta. Questa misura, necessaria per l’installazione di dissuasori anti-piccioni su un edificio privato, mira a migliorare la qualità dell’ambiente urbano. Ricordate di pianificare i vostri spostamenti e rispettare la segnaletica per agevolare i lavori e il benessere di tutti.

