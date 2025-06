Via Vlahovic la ha scelto il nuovo centravanti | affare da 70 milioni

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo attacco: con la cessione di Vlahovic al Fenerbahçe ormai imminente, i bianconeri sono pronti a sferrare l’assalto per il nuovo centravanti, un affare da 70 milioni di euro che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Dopo aver già ricevuto un’offerta di 30 milioni per il serbo, i rumors parlano di una candidatura di alto livello pronta a fare la differenza.

La Juventus ha scelto il nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il club bianconero sarebbe ormai pronto all’affondo dopo il via libera alla cessione di Vlahovic Vlahovic al Fenerbahce e Juventus pronta a irrompere sul nuovo centravanti. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, i bianconeri avrebbero già ricevuto un’offerta da circa 30 milioni di euro per Vlahovic da parte del Fenerbahce. Apertura totale da parte della Juventus, ma non è escluso che il giocatore possa stoppare tutto sul nascere in attesa di ricevere altre offerte durante l’estate. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Via Vlahovic, la ha scelto il nuovo centravanti: affare da 70 milioni

