Via Emilio Lepido | modifiche alla viabilità per il potenziamento della rete elettrica

Lavori in corso in via Emilio Lepido per migliorare la rete elettrica: un intervento fondamentale che cambierà temporaneamente la viabilità. Dal 9 giugno al 11 luglio 2025, la carreggiata subirà modifiche a partire dal civico 48 fino all’intersezione con la rotatoria. Questi interventi, suddivisi in fasi, garantiranno un futuro più efficiente e sostenibile per tutta la zona. Restate aggiornati per conoscere gli eventuali cambiamenti e garantire la vostra sicurezza.

Modifiche alla viabilità in via Emilio Lepido per interventi di potenziamento a alla rete elettrica in carreggiata. I lavori procederanno per fasi. FASE 1 DAL 09062025 AL 11072025: Via Emilio Lepido – dal civ.48 (sede supermercato Lidl) all'intersezione con la rotatoria con via.

