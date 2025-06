Via della Cinta Esterna scontro tra auto e scooter davanti al Mercatino Americano | 48enne in ospedale

Un incidente inquietante si è verificato oggi pomeriggio in via della Cinta Esterna, davanti al mercatino Americano, coinvolgendo un'auto e uno scooter con un uomo di 48 anni. L'impatto, avvenuto alle 17.30, ha richiesto l'intervento tempestivo dei volontari della Croce Rossa e dell'automedica, che hanno prestato le prime cure sul luogo. La situazione è ancora sotto controllo, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente.

Incidente stradale in via della Cinta Esterna, davanti all'ingresso del mercatino Americano, dove uno scooter con a bordo un 48enne si è scontrato con un'auto intorno alle 17.30 di oggi, lunedì 9 giugno. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa e l'automedica che hanno prestato le.

