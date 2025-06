Via a Discorsi mediterranei | nel Salento un festival su diritti e migrazioni Tra gli ospiti Casarini e Mannocchi

Nel suggestivo scenario del Salento, il festival “Dialoghi mediterranei” si propone di accendere i riflettori su diritti umani e migrazioni attraverso incontri coinvolgenti con ospiti come Casarini e Mannocchi. Un viaggio tra Specchia, Patù e Santa Maria di Leuca, che invita a riflettere, confrontarsi e promuovere solidarietà internazionale. Un appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire le sfide e le opportunità di un Mediterraneo sempre più protagonista delle nostre vite.

SPECCHIA – Tre tappe per quattro appuntamenti in un festival, nel Capo di Leuca, sui temi dei diritti, della solidarietà internazionale e delle migrazioni. Si intitola "Dialoghi mediterranei" la rassegna prevista il 28, 29 giugno, 19 luglio, il 6 e 7 settembre tra Specchia, Patù e Santa Maria di Leuca.

