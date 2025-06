Vi spiego le conseguenze impreviste del non voto L’intervento di Arcuri

L'astensione in un referendum abrogativo, previsto dalla nostra Costituzione, rappresenta un atto di esercizio consapevole del diritto politico e costituzionale. Tuttavia, non recarsi alle urne può comportare conseguenze impreviste, influenzando profondamente il destino delle leggi e il futuro del Paese. Astenersi, come sottolineato dall’intervento di Arcuri, non è semplicemente una scelta personale, ma un gesto che può determinare esiti collettivi cruciali, rendendo urgente una riflessione sulla responsabilità di ogni cittadino.

Non votare a un referendum abrogativo che costituzionalmente prevede un quorum è una chiara manifestazione dell'esercizio di un diritto politico, oltre che di un diritto costituzionalmente garantito. È uno di quei pochi casi, forse l'unico, in cui l'astensione non equivale a delegare la scelta ad altri; monito che spesso si usa per spronare tutti a recarsi alle urne. Astenersi, questa volta, come ogni altra volta in cui si è votato per un referendum abrogativo (diverso dal referendum costituzionale che non prevede quorum), equivale ad esprimere una chiara ed inequivocabile posizione politica. Negare tale verità o criticarla, al contrario, equivale a negare principi cardine del nostro sistema, probabilmente più preziosi dell'esercizio del diritto di voto in quanto tale.

