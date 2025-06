Vi sentite sempre stanchi? E’ colpa della sindrome dell’edificio malato | l’allarme del Daily Mail Ecco cos’è e quali effetti ha | l’analisi dell’esperto

Se ti senti sempre stanco senza motivo apparente, potresti essere vittima della sindrome dell'edificio malato. Secondo il Daily Mail e gli esperti, l'ambiente domestico e le scelte di arredo potrebbero influenzare il nostro benessere piĂą di quanto immaginiamo. Ma quali sono i veri effetti di questa condizione e come riconoscerla? Scopriamo insieme i segnali e le soluzioni per vivere in ambienti piĂą sani e vitali.

Una persona su otto dichiara al medico di sentirsi "sempre stanca" e, secondo gli esperti, la causa potrebbe essere sorprendente: l'arredamento della casa e la scelta degli arredi. L'allarme è stato lanciato di recente dal DailyMail che evidenzia numerose prove che dimostrano l'esistenza di una sindrome detta "dell'edificio malato": una serie di sintomi, dalla stanchezza al naso che cola, vengono scatenati dal fatto di trovarsi in un determinato edificio. Altri problemi comuni legati alla sindrome dell'edificio malato includono secchezza oculare, mal di testa e mal di gola, che migliorano quando la persona lascia un determinato luogo abitativo.

