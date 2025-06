Verstappen e Newey si sviolinano a vicenda la coppia si ricomporrà all’Aston Martin?

Verstappen e Newey, due protagonisti di razza nel mondo della Formula 1, si scambiano complimenti e scommesse sul futuro. La possibile reunion all'Aston Martin apre nuovi scenari emozionanti, con il campione olandese che potrebbe seguire le orme del genio dell'aerodinamica. Un matrimonio destinato a riscrivere le regole del Circus? Il loro dialogo promette scintille: il motorsport sta tremando all’idea di questa alleanza.

“Verstappen e Newey si marcano a vicenda”, titolano così i colleghi di Marca un articolo in cui si parla del possibile approdo del campione di Formula 1 alla corte dell’Aston Martin. La squadra inglese è stata la destinazione scelta dal “genio dell’aerodinamica” dopo aver deciso di salutare la Red Bull. Il pilota olandese potrebbe seguire lo stesso percorso in vista della stagione 2026. Verstappen e Newey flirtano, ipotesi Aston per il futuro dell’olandese. “Il duo formato da Max Verstappen e Adrian Newey può ormai essere considerato la storia della F1. Insieme, hanno vinto quattro titoli consecutivi con la Red Bull, combinando il talento di quello che molti considerano il miglior pilota con quello dell’ingegnere più prestigioso e vincente”, si legge su Marca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Verstappen e Newey si sviolinano a vicenda, la coppia si ricomporrà all’Aston Martin?

In questa notizia si parla di: Verstappen Newey Aston Vicenda

Max Verstappen verso la Aston Martin? Adrian Newey: “Sappiamo cosa vuole” - Max Verstappen, già campione con la Red Bull dal 2021 al 2024, potrebbe ora puntare alla Aston Martin sotto la guida di Adrian Newey.

Newey cambierà davvero Aston Martin? - Newey segna l'inizio di una nuova era per Aston Martin, portando esperienza, innovazione e ambizione per trasformare il team. Leggi su f1world.it

Verstappen spettatore interessato: “Sono certo che porterà il successo in Aston Martin” - Il legame professionale tra Max Verstappen e Adrian Newey ha definito un’era di dominio per la Red Bull in Formula ... Leggi su msn.com

Newey: “Verstappen è una ‘bestia’ semplice, vuole la macchina migliore. Alonso è una leggenda” - Newey ha smentito ancora l'arrivo di Verstappen in Aston Martin nel 2026: prima il team di Silverstone deve dimostrare di poter vincere ... Leggi su formulapassion.it