Versante scivola a valle colpa di una perdita d’acqua Evacuate 15 famiglie

San Miniato, 9 giugno 2025 – Un fronte instabile minaccia la tranquillità di via 4 Novembre, dove il versante sud-est sta scivolando a valle a causa di una grave perdita idrica. Quindici famiglie sono state evacuate per garantire la loro sicurezza, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per arginare i danni. La situazione mette in luce l'urgenza di interventi strutturali e di prevenzione per evitare tragedie future.

San Miniato (Pisa), 9 giugno 2025 – Una parte del versante sud-est di via 4 Novembre a San Miniato sta scivolando a valle a causa di una copiosa perdita della condotta idrica. Quindici persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni che si trovano nel tratto tra la ex sede della Cassa di Risparmio e il bar Centrale. A dare l’allarme, nel pomeriggio di ieri, il proprietario di uno degli orti terrazzati che stava lavorando nel suo piccolo appezzamento di terreno e ha notato che il terrazzamento sopra a quello dove si trovava lui iniziava a scivolare a valle. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, il geologo del Comune e la polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Versante scivola a valle, colpa di una perdita d’acqua. Evacuate 15 famiglie

In questa notizia si parla di: Versante Valle Perdita Evacuate

Palagano, la frana avanza verso valle e fa paura: oltre 50 persone isolate, 15 evacuate - BOLOGNA – Quindici persone evacuate da dieci case a Boccassuolo di Palagano, sull'Appennino modenese, dove una frana di due chilometri ha cominciato a muoversi verso valle venerdì scorso. Leggi su bologna.repubblica.it