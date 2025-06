Verona tragico incidente sulla Gardesana | muore coppia di fidanzati in moto

Una notte drammatica scuote Verona: una coppia di giovani fidanzati ha perso la vita in un tragico incidente sulla Gardesana. Un bilancio che spezza il cuore, lasciando la comunitĂ senza parole e con il dolore ancora fresco. Restate sintonizzati per aggiornamenti e approfondimenti su questa terribile tragedia che ha colpito il cuore del veronese.

Dramma nella notte: due quarantenni perdono la vita in uno scontro devastante. Un'altra tragedia stradale scuote il Veronese, precisamente nel territorio del Comune di Malcesine, dove una coppia di fidanzati ha perso la vita in un grave incidente. I due, di 42 e 44 anni, viaggiavano in sella a una motocicletta quando si sono scontrati violentemente con un'auto, nella tarda serata di domenica 8 maggio, poco prima della mezzanotte. L'impatto sulla Gardesana Orientale: schianto fatale a Cassone. Lo schianto è avvenuto lungo la Strada Regionale Gardesana Orientale, in località Cassone.