Verona | Sogliano punta il brasiliano Giovane del Corinthians

Verona sogna in grande: Sogliano punta un giovane talento brasiliano del Corinthians per rinforzare l'attacco dell'Hellas. Dopo aver confermato Zanetti sulla panchina, il club si prepara a sorprendere i tifosi con un colpo di mercato che potrebbe fare la differenza. La speranza di un rilancio passa anche da questa nuova avventura internazionale, pronta a scrivere un capitolo emozionante della stagione.

L`Hellas Verona cerca un attaccante sul mercato. Dopo aver confermato in panchina l`allenatore Paolo Zanetti, il direttore dell`area tecnica,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Verona Sogliano Punta Brasiliano

Verona, Sogliano: «La salvezza per noi sarebbe un sogno, qualcuno l’ha dimenticato. Futuro? Con la nuova proprietà la situazione è questa» - In un momento cruciale per la stagione, Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, condivide le sue riflessioni sulla lotta salvezza della squadra gialloblù.

Verona: Sogliano punta il brasiliano Giovane del Corinthians - Dopo aver confermato in panchina l`allenatore Paolo Zanetti, il direttore dell`area tecnica, Sean Sogliano ha messo. Leggi su calciomercato.com

Sogliano, 'il Verona può lottare fino alla fine' - Il direttore sportivo dell'Hellas ha, infatti, indetto una conferenza stampa per spiegare nel dettaglio il mercato invernale messo in atto dalla ... Leggi su ansa.it

Juan Jesus perfetto contro il Verona. Ieri sera il brasiliano ha stabilito un record - Juan Jesus è stato autore di una prestazione di alto livello nella gara contro il Verona, l'esperto calciatore brasiliano ha sostituito in modo egregio Alessandro Buongiorno dimostrandosi un ... Leggi su msn.com