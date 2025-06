Verón lancia Retegui | È pronto per una tra Milan e Juventus | VIDEO

Durante la Milano Football Week, Juan Sebastián Verón ha condiviso la sua opinione su Mateo Retegui, protagonista di voci di mercato che lo vorrebbero vicino a Milan e Juventus. L’ex campione argentino, ora presidente dell’Estudiantes, svela interessanti dettagli sul futuro del talento argentino, mettendo in discussione le indiscrezioni e alimentando l’attesa dei tifosi. Ma quale sarà la prossima tappa di Retegui? La risposta nel video esclusivo.

Juan Sebastián Verón, ex centrocampista in Serie A, parla di Mateo Retegui, obiettivo di calciomercato per Milan e Juventus. Il video. Alla Milano Football Week si parla anche di calciomercato e Juan Sebastián Verón ha detto la sua su Mateo Retegui, al centro di alcune voci che lo vedrebbero lontano dall'Atalanta. L'argentino, attuale Presidente dell'Estudiantes, squadra che lanciò proprio un giovane Retegui nel 2019, ha svelato in quale squadra vedrebbe bene l'attaccante della Nazionale: "Mateo è pronto, lo vedrei bene in un tra Milan o Juventus". Il video con le dichiarazioni della 'Brujita'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it