Verifiche sul rumore che proviene dalla discoteca L’impegno di Firenze Fiera col comitato Indipendenza

Verifiche sul rumore proveniente dalla discoteca L8217Impegno di Firenze Fiera, richiesta dal Comitato Indipendenza per tutelare la quiete pubblica, hanno portato a un incontro tra residenti e gestori. Il presidente Lorenzo Becattini ha promesso di intervenire come ente terzo, assicurando controlli mirati e un dialogo costruttivo. La speranza è di trovare una soluzione condivisa che preservi il divertimento senza disturbare la tranquillità dei cittadini.

Dopo la lettera inviata a Firenze Fiera dal comitato di Piazza Indipendenza per chiedere lo stop della discoteca di Villa Vittoria per disturbo della quiete pubblica, nei giorni scorsi il presidente dell’ente, Lorenzo Becattini, ha riunito attorno a un tavolo residenti e gestori dello spazio estivo per trovare una mediazione e per ascoltare le ragioni entrambe le parti. Due gli impegni assunti da Becatini: "Come ente terzo, verificheremo, attraverso una misurazione con strumenti ad hoc, se davvero il rumore della discoteca crei un problema ai residenti della zona. E alla luce dei risultati diremo come sono andate realmente le cose. 🔗 Leggi su Lanazione.it