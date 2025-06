Vergogna nel calcio giovanile italiano | a fine gara arbitro aggredito a morsi pungi e colpi di sedia

La recente aggressione nel calcio giovanile italiano scuote le coscienze e mette in discussione il rapporto tra passione e rispetto. Un arbitro di soli 20 anni è stato brutalmente assalito da un genitore negli spogliatoi, con pugni, morsi e colpi di sedia, lasciando ferite gravi e una prognosi di 40 giorni. Un episodio che richiede un intervento deciso per preservare la bellezza dello sport e la sicurezza dei giovani protagonisti. Continua a leggere

La vile aggressione è avvenuto nel weekend durante un Memorial tra squadre under 12: l'arbitro, appena ventenne, è stato raggiunto a fine gara da un genitore negli spogliatoi a pugni, morsi e colpi di sedia. Riscontrate diverse fratture e una prognosi di 40 giorni. Identificato dalle telecamere, per il genitore è scattata la denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Fine Gara Arbitro Morsi

