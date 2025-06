Verba Liberatis | premiata Ivana Faccioli direttrice News di Rtl 102.5 Tributo al coraggio e all’integrità

In un’atmosfera suggestiva all’Anfiteatro Romano di Avella, Ivana Faccioli, direttrice delle News di RTL 102.5, è stata premiata con il prestigioso ‘Verba Libertatis’. Questo riconoscimento onora il coraggio e l’integrità di un’informazione consapevole, testimonianza di un impegno civile e culturale. La prima edizione di questo premio, promossa dall’Associazione Artis Suavitas APS, celebra chi fa della verità una missione. Un tributo che rafforza il valore fondamentale dell’etica giornalistica.

Avellino, 9 giugno 2025 – La direttrice delle News di RTL 102.5, Ivana Faccioli, ha ricevuto il premio giornalistico ‘Verba Libertatis’, un riconoscimento al valore civile e culturale di un’informazione consapevole. Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Romano di Avella, in provincia di Avellino, sabato sera si è svolta la cerimonia ufficiale della prima edizione del premio promosso dall’Associazione Artis Suavitas APS. L’obiettivo del premio. Il riconoscimento ‘Verba Libertatis’ nasce con l’obiettivo di sottolineare il valore del giornalismo come strumento fondamentale per la tenuta democratica e l’esercizio della cittadinanza consapevole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net