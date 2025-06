VeneziaLeone alla carriera a Kim Novak

Il prestigioso Leone d'oro alla carriera sarà consegnato a Kim Novak, icona indiscussa del cinema statunitense, durante la prossima Mostra del Cinema di Venezia. Confilm memorabili come "La donna che visse 2 volte" e "Picnic", Novak riceve questo riconoscimento per il suo straordinario contributo artistico. A 92 anni, l’attrice ha dichiarato: "Essere riconosciuta per l’insieme del mio lavoro in questo momento della mia vita è un sogno che si avvera." Un tributo meritatissimo a una leggenda vivente del grande schermo.

