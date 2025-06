Venezia 2025 a Kim Novak il Leone d’oro alla carriera

Venezia 2025 rende omaggio a una icona del cinema mondiale: Kim Novak riceve il Leone d’oro alla carriera, un riconoscimento che celebra la sua straordinaria influenza e il suo talento senza tempo. Con un percorso ricco di film indimenticabili come “La donna che visse due volte” e “Picnic”, Novak si prepara a ritirare il premio in occasione della 82ª Mostra del Cinema. Un momento imperdibile per gli appassionati di cinema e storia dello spettacolo.

Il Leone d’oro alla carriera della 82esima Mostra del cinema di Venezia è stato assegnato all’attrice statunitense Kim Novak (‘La donna che visse due volte’, ‘Picnic’, ‘Una strega in paradiso’) che lo ritirerà in occasione della manifestazione, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. #BiennaleCinema2025 The Golden Lion for Lifetime Achievement of #Venezia82 goes to the legendary American actress #KimNovak. “To be recognised for my body of work at this time in my life is a dream come true. I will treasure every moment I spend in #Venice. It will fill my heart. pic.twitter.comwD1ZnZPTf1 — La Biennale di Venezia (@laBiennale) June 9, 2025 Kim Novak: “Un sogno che si avvera”. 🔗 Leggi su Lapresse.it