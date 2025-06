Veneto persone con disabilità costrette a pagarsi la batteria delle carrozzine elettriche | Isolati e discriminati

In Veneto, le persone con disabilità motoria si trovano costrette a pagare di tasca propria per le batterie delle loro carrozzine elettriche, anche in caso di rottura o manutenzione. Una situazione che alimenta isolamento e discriminazione, creando un grave ostacolo alla loro autonomia e dignità. Luca Faccio, attivista e blogger, denuncia questa ingiustizia, sollevando un grido di protesta che non può essere ignorato. È arrivato il momento di agire e chiedere un cambiamento reale.

“La Regione Veneto costringe le persone con disabilità motoria a pagare la batteria della propria carrozzina elettronica quando si rompe o necessita di riparazione”, denuncia a ilfattoquotidiano.it Luca Faccio attivista e blogger che abita a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. “È un atto di ingiustizia che colpisce donne e uomini in condizione di fragilità. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ne è al corrente e anche l’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ma non si muove nulla”, aggiunge Faccio, “scriverò anche al presidente della Repubblica per segnalare questa grave discriminazione che non rispetta quanto prevede il Nomenclatore Tariffario nazionale ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Veneto, persone con disabilità costrette a pagarsi la batteria delle carrozzine elettriche: “Isolati e discriminati”

In questa notizia si parla di: Veneto Persone Disabilità Batteria

