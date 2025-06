Veleia ragazzi ritornano i laboratori per bambini e adolescenti

Veleia ragazzi torna a entusiasmare i giovani con laboratori creativi e coinvolgenti nel cuore del Festival di Teatro Antico. Un’occasione imperdibile per bambini e adolescenti di scoprire, giocare e imparare attraverso esperienze artistiche uniche, immerse nella suggestiva cornice storica di Veleia. Quest’anno, due percorsi innovativi, tra cui uno guidato dall’artista Gianfranco Asveri, promettono di stimolare la fantasia e la creatività dei più giovani, rendendo il festival un vero e proprio mondo di meraviglie.

