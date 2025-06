Vecchie e nuove balle

Gentile lettore, in effetti, tra vecchie e nuove balle, il governo ucraino ha saputo creare un vero e proprio romanzo di fantasie e promesse non mantenute in tre anni di guerra. Una lista lunga quanto l’elenco telefonico di Tokyo, ma per un rapido assaggio, iniziamo dai russi che si sono sempre mostrati maestri nel dipingere realtà a modo loro, lasciando il mondo spesso a bocca aperta. Ecco una panoramica ironica e critica delle menzogne più celebri.

Sarebbe divertente leggere un bel riassunto di tutte le balle raccontate dal governo ucraino in tre anni di guerra. Una lista troppo lunga? Danilo Bonora via email Gentile lettore, in effetti ne uscirebbe un tomo alto quanto l’elenco del telefono di Tokyo. Però tra vecchie e nuove balle questa pagina si è spesso esercitata sul tema. Comunque, se cerca un bignami, giusto per superare l’esame di 5° elementare, comincerei dai russi che si autobombardano nella centrale atomica di Zaporizha e attaccano un ospedale pieno di partorienti (in realtà evacuato dagli ucraini per piazzarvi cannoni); la camera di tortura dove si cavano denti ai prigionieri (ma era lo studio di un dentista); lo stupro come arma di genocidio (copyright la Befana); la contadina che uccide 8 soldati russi con una torta avvelenata (© Fratelli Grimm); 200mila soldati russi morti di freddo (© Kiev-Londra) e tante altre stupidence create dall’intelligence ucro-anglosassone. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

