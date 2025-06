Vazquez il bivio del Mudo | l’ultima sfida in A con la Cremonese o il richiamo del cuore a Belgrano

Franco “El Mudo” Vázquez si trova di fronte a un bivio cruciale: continuare in Italia con la Cremonese, vivendo l’ultimo capitolo della sua avventura in Serie A, o rispondere al richiamo del cuore tornando al Belgrano, il suo club di origine. Dopo aver scritto pagine importanti a Cremona, il suo cuore batte forte per il ritorno alle radici. La decisione che prenderà segnerà il prossimo capitolo della sua straordinaria carriera sportiva e personale.

Franco 'El Mudo' Vasquez ad un bivio romantico di carriera: un ultimo anno in Serie A con la Cremonese e o il ritorno a casa al Belgrano? Mentre a Cremona l'eco dei festeggiamenti per la promozione in Serie A si sta lentamente attenuando, lasciano spazio alle riflessioni e alle strategie per il futuro.

