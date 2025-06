Vasto incendio a ridosso della spiaggia | distrutta macchia mediterranea e canneto

Un violento incendio ha scatenato il panico sulla cala grande di Pantanagianni, a Carovigno, distruggendo la macchia mediterranea e il canneto che si estendevano lungo la spiaggia. Le fiamme, divampate nella notte, hanno minacciato l’ecosistema locale e messo in allerta le autorità . La priorità ora è contenere i danni e tutelare questo prezioso angolo di natura, ma la domanda resta: quanto ancora potrà resistere questa fragile meraviglia?

CAROVIGNO - Un vasto incendio ha devastato ieri sera (8 giugno 2025) l'area della cala grande di Pantanagianni, a pochi passi dalla spiaggia. Le fiamme, divampate intorno alle 23:30, hanno interessato l'intera zona a sinistra della cala coinvolgendo una catasta di legna che era stata accumulata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Vasto incendio a ridosso della spiaggia: distrutta macchia mediterranea e canneto

In questa notizia si parla di: Vasto Incendio Spiaggia Ridosso

Vasto, incendio nella notte in via Ciccarone: danneggiato lo storico negozio D’Adamo Fiori e Piante - Nella notte, un violento incendio in via Ciccarone a Vasto ha danneggiato gravemente il storico negozio "D’Adamo Fiori e Piante".

Eboli, incendio nella pineta a ridosso della spiaggia - Un incendio, si è verificato questa all'interno della pineta alla marina di Eboli, sulla litoranea, tra Campolongo e Foce Sele. Leggi su msn.com

Vasto incendio a ridosso del GRA a Roma Est - Un vasto incendio è divampato nei campi intorno al Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita di Roma Est. Leggi su rainews.it

Grosso incendio a pochi metri dalla spiaggia a Gandoli vicino Taranto: evacuati un lido e diverse ville - Le fiamme e un’alta colonna di fumo hanno mandato in fuga i tanti bagnanti presenti nella vicina spiaggia. Leggi su notizie.virgilio.it