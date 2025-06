Vasto celebra la marina militare e il 99° anniversario del gruppo Anmi

Vasto rende omaggio alla sua storia e al coraggio della Marina Militare con una cerimonia ricca di significato. Insieme all’amministrazione comunale e alle associazioni combattentistiche, il gruppo Anmi ha celebrato con orgoglio il 99° anniversario della fondazione, rinforzando il senso di appartenenza e rispetto per chi difende i nostri mari. La festa si è svolta in un clima di entusiasmo, unendo tradizione e speranza per un futuro ancora più sicuro e sereno.

Il gruppo Anmi di Vasto, in collaborazione con l'amministrazione comunale e le associazioni combattentistiche e d'Arma, ha celebrato nel pomeriggio di sabato 7 giugno la festa della marina militare e il 99° anniversario dalla fondazione del gruppo. La manifestazione si è articolata in tre.

