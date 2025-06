Vasco Rossi a Firenze le chiavi della città dopo il trionfo al Visarno

Vasco Rossi, il Duca di Zocca, ha conquistato Firenze con la sua energia travolgente, lasciando un segno indelebile nel cuore dei suoi fan e della città. Dopo i concerti da tutto esaurito con 130 mila spettatori, il re del rock italiano ha ricevuto le chiavi di Firenze nel suggestivo Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Un momento di festa e emozione che resterà nella memoria collettiva, segnando un capitolo memorabile nella storia musicale e civica della città.

Firenze, 9 giugno 2025 – Vasco Rossi è arrivato a Palazzo Vecchio alle 16 come da programma. Dopo la sue giorni di concerti da tutto esaurito con 130 mila fan, è il momento della cerimonia di consegna delle chiavi della città nel salone dei Cinquecento. 'Senza parole', tra migliaia di persone: Samuele chiede a Elena di sposarlo durante il concerto di Vasco Il rocker è stato accolto dalla delegazione dei presidenti di quartiere e accompagnato nello studio in Sala Clemente VI, quello della sindaca Sara Funaro, che peraltro è una sua grande fan. Un momento privato anche per firmare il libro d'onore.

