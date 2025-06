Vasco Rossi a Bologna 2025 | la scaletta del concerto Da Vita spericolata ad Albachiara l’ordine delle canzoni

Vasco Rossi a Bologna nel 2025 promette un indimenticabile spettacolo sotto le Torri, con due date già sold out allo stadio Renato Dall’Ara. Il tour ‘Vasco Live Duemilaventicinque’ si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate italiana, portando sul palco le sue hit più amate. Ma qual è la scaletta del concerto? Scopriamo insieme l’ordine delle canzoni e le emozioni che Vasco ci riserva in questa straordinaria occasione.

Bologna, 9 giugno 2025 – Vasco Rossi a Bologna, ci siamo. E’ tutto pronto per il doppio concerto sold out da tempo della rockstar di Zocca l’11 e il 12 giugno allo stadio Renato Dall’Ara. Continua così il tour ‘Vasco Live Duemilaventicinque’, il maxi pacchetto di concerti in giro per i principali stadi italiani per tutto giugno. Un evento, ovviamente, atteso da tempo sotto le Torri: ecco le anticipazioni di quella che con ogni probabilità sarà la scaletta definitiva del concerto. Marco Mori “Data Zero.. supervissuta!! – ha scritto il Komandante su Instagram dopo la ‘data zero’, appunto, allo stadio comunale di Bibione (Verona) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi a Bologna 2025: la scaletta del concerto. Da Vita spericolata ad Albachiara, l’ordine delle canzoni

Scaletta concerto di Vasco Rossi, quali canzoni ascolteremo al Dall’Ara di Bologna - Bologna si prepara ad accogliere Vasco Rossi con grande entusiasmo: il Komandante tornerà sul palco dello stadio Renato Dall’Ara il 11 e 12 giugno 2025, durante il tour “Vasco Live Duemilaventicinque”.

