Varcaturo | arrestato il 19enne Salvatore Sannino accusato dell’omicidio di Nicola Mirti

Una tragica notte a Marina di Varcaturo ha scosso la comunità: Salvatore Sannino, 19 anni, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, con l’accusa di aver ucciso il coetaneo Nicola Mirti. La vicenda, ancora sotto i riflettori, solleva interrogativi su motivazioni e dinamiche di un episodio che ha sconvolto tutti. Ma cosa succederà ora?

È stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, Salvatore Sannino, il 19enne accusato dell’omicidio del coetaneo Nicola Mirti, avvenuto domenica scorsa sulla spiaggia di Marina di Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli). Il giovane, interrogato nella notte dal pubblico ministero, si è avvalso della facoltà . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Varcaturo: arrestato il 19enne Salvatore Sannino, accusato dell’omicidio di Nicola Mirti

In questa notizia si parla di: Varcaturo Arrestato 19enne Salvatore

Salvatore Sannino arrestato per l'omicidio di Nicola Mirti a Varcaturo, ucciso in spiaggia con due coltellate - Una tragica notte a Varcaturo scuote la comunità: Salvatore Sannino, 18 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Nicola Mirti, anche lui 18enne, con due coltellate durante un episodio che ha sconvolto tutti.

Napoli, ucciso in spiaggia a Varcaturo: arrestato il 19enne con cui la vittima aveva litigato - Salvatore Sannino, il 19enne accusato dell'omicidio del 18enne Nicola Mirti, è stato arrestato e recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Leggi su msn.com

Nicola Mirti ucciso a 18 anni in spiaggia: arrestato il 19enne che lo ha accoltellato. Ai pm non ha risposto - Arrestato il 19enne Salvatore Sannino e portato in carcere ... Leggi su fanpage.it

Nicola Mirti ucciso in spiaggia, arrestato il 19enne Salvatore Sannino - Con l'accusa di omicidio volontario è stato arrestato e recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Salvatore Sannino, il 19enne accusato dell'omicidio del 18enne Nicola ... Leggi su msn.com