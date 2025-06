Vandalizzata la sede dell’Avis | Gesto incivile vicini ai volontari

Atto di inciviltà scuote Bondeno: la sede dell’Avis, simbolo di solidarietà e speranza, è stata vandalizzata con bombolette spray e colori. Un gesto che ferisce non solo i volontari, ma l’intera comunità, lasciando un segno di amarezza e sdegno. La solidarietà si rafforza nel tentativo di ricostruire e difendere ciò che rappresenta il cuore pulsante del nostro senso civico. La speranza è che episodi come questo siano sempre più isolati e che prevalga il rispetto reciproco.

Bombolette spray e colori. La porta e il muro sono completamente imbrattati. Un’ondata di sdegno e amarezza ha colpito Bondeno dopo che, in una delle notti di questa settimana, ignoti vandali hanno imbrattato la porta e i muri della sede dell’ Avis. Un atto di inciviltà che ha colpito non solo un simbolo di altruismo, ma l’intera comunità locale. La sede di via dei Mille non è solo il punto di riferimento per i donatori di sangue, ma un vero e proprio cuore pulsante del sociale a Bondeno, che ospita diverse realtà dedicate al dono e alla solidarietà. Proprio per questo, il gesto appare ancora più incomprensibile e grave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it