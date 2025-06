valfrutta ancora insieme allo ior per i giovani

Valfrutta e l’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) continuano a unire le forze per promuovere stili di vita sani tra i giovani, rafforzando una collaborazione strategica che, dal 2022, ha già fatto la differenza. Questo impegno si estende anche al Prime Center di Cesena, un centro dedicato a supportare il benessere oltre le terapie oncologiche tradizionali. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita delle nuove generazioni, creando un domani più sano e consapevole.

Valfrutta e l’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) rafforzano la loro intesa, rinnovando per altri tre anni una collaborazione che si è già rivelata strategica nella promozione di stili di vita sani tra le nuove generazioni. Dal 2022, questa sinergia si è concretizzata anche nel sostegno al Prime Center di Cesena, centro che aggrega attività complementari alle terapie oncologiche tradizionali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e diffondere la cultura della prevenzione. Il contributo di Valfrutta ha consentito alla struttura di crescere in modo significativo, sia per quanto riguarda il numero di studenti coinvolti, sia per le risorse disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it