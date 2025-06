Valerio Scanu in radio con Vivo la notte

Preparati a lasciarti travolgere dall'energia di Valerio Scanu! Dal 6 giugno, in radio e in digitale, ascolta il suo inedito “Vivo la notte”: un brano che rivoluziona il mondo della dance con ritmo irresistibile e testi profondi. Firmato dal talento di Valerio, William Buca, Brigida Carbone e Elio Depasquale, questa canzone segna un nuovo capitolo musicale. La sua melodia ti accompagnerà in un viaggio tra emozioni e sonorità innovative, pronto a scoprire perché...

MILANO – Dal 6 giugno in radio Valerio Scanu con “Vivo la notte”, il suo nuovo inedito scritto dallo stesso Valerio con William Buca, Brigida Carbone e Elio Depasquale che ha curato anche la produzione artistica, disponibile in digitale (NatyLoveYouADA Music Italy). “Vivo la notte” si propone come apripista di un nuovo modo di concepire la canzone dance. Musica accattivante, testo profondo, cassa in quattro ed immagini kerouachiane. La canzone descrive una situazione in cui il protagonista, dopo la fine burrascosa di una storia importante, si trova a vivere in modo intenso la notte e tutto ciò che ne deriva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Valerio Scanu in radio con “Vivo la notte”

