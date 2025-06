Valentino Rossi scarta Marquez | nuova bufera in MotoGP

Valentino Rossi riaccende il paddock MotoGP con un qualcosa che ha sorpreso tutti. Rossi scarta Marquez senza nessun dubbio. Ci sono nomi che nel motorsport diventano leggenda. E poi ci sono parole, rare, pesate una a una, che quando arrivano da una leggenda come Valentino Rossi, fanno tremare l’ambiente più di una staccata all’ultima curva. Perché Il Dottore, anche quando non è più in pista, resta un punto di riferimento. Un’icona capace di spostare equilibri, anche solo con una frase. E stavolta, a finire sotto la lente non è un risultato, una scelta tecnica o un progetto futuro. Ma una risposta che, senza mezzi termini, ha spiazzato l’intero mondo MotoGP. 🔗 Leggi su Sportface.it

