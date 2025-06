Valentino Mazzola | sogno Serie D infranto ma si riparte con Manganiello

Il Valentino Mazzola ha visto sfumare il sogno Serie D nella semifinale dei playoff, cedingolo ai giovani abruzzesi del Castelnuovo Vomano. Ma la passione non si ferma: il patron Antonello Pianigiani assicura che si ripartirà ancora, più determinati di prima. La stagione è già in corso, e con un progetto chiaro: puntare sempre più in alto. Perché ogni grande obiettivo richiede un nuovo inizio, e questa squadra ha tutte le carte in regola per riprovarci.

Si è infranto nella semifinale dei play off nazionali il sogno Serie D, per il Valentino Mazzola. La squadra di Marco Ghizzani ha dovuto cedere il passo agli abruzzesi del Castelnuovo Vomano, con la promessa, per voce del patron Antonello Pianigiani, di riprovare il salto di categoria la prossima stagione. Una stagione già ripartita, per la verità . E nel segno della continuità : "Dopo il grande lavoro svolto nell’annata appena conclusa – si legge in una nota ufficiale del club –, siamo lieti di annunciare la conferma del direttore sportivo, Marco Manganiello (nella foto), protagonista dello splendido percorso che ha visto i biancocelesti raggiungere lo storico traguardo dei play off nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Valentino Mazzola: sogno Serie D infranto, ma si riparte con Manganiello

