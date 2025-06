Val Masino | sul Sasso Remenno compare lo striscione Stop genocidio

Nel cuore della Val Masino, uno dei luoghi più suggestivi e amati dagli appassionati di arrampicata, un messaggio forte e universale si staglia sul Sasso Remenno: "Stop genocidio". Questa protesta simbolica, accompagnata dalla bandiera palestinese, attraversa i confini delle montagne per chiedere giustizia e pace. Un gesto che invita tutti noi a riflettere e a unirsi in un grido di solidarietà globale, perché la voce di chi soffre non deve rimanere inascoltata.

Un messaggio chiaro, un grido nei confronti del mondo: nei giorni scorsi, sul Sasso Remenno, una delle palestre di roccia più apprezzate proprio di tutto il mondo, in Val Masino, è stato affisso uno striscione che recitava "Stop genocidio" e raffigurava anche una bandiera palestinese.

