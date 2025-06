Vaiolo delle scimmie il giovane di Terni sta bene È giallo sul contagio sotto osservazione i 2 gatti di casa

Lusi vigilanza su Terni si intensifica con un caso di Mpox (ex vaiolo delle scimmie) che coinvolge un giovane in ottime condizioni di salute. Nonostante le indagini, l’origine dell’infezione rimane un mistero, poiché nessun viaggio o contatto promiscuo è stato individuato. Attualmente, oltre al giovane, anche i suoi due gatti sono sotto osservazione per garantire la sicurezza di tutti. La situazione resta monitorata con attenzione per prevenire ulteriori sviluppi.

È giallo sulla causa della fonte di contagio nel caso di Mpox (ex vaiolo delle scimmie) registrato a Terni, che riguarda un giovane uomo in buone condizioni di salute. Dall'indagine epidemiologica non risulta nessun particolare viaggio o contatto di tipo promiscuo con altre persone. Quindi non si è potuto evincere in maniera chiara e definitiva l'origine dell'infezione". Al momento, però, oltre alla persona che convive con il giovane, sotto osservazione ci sono anche "i due gatti di casa". Lo spiega all 'Adnkronos Salute Luca Nicola Castiglione, direttore dell'Unità operativa complessa di Sanità pubblica veterinaria Usl Umbria 2 che si occupa della sorveglianza.

