Va a scuola con la pistola paura ma era arma giocattolo carabinieri lo denunciano | Non è una bravata

Una semplice bravata di un ragazzino si trasforma in un episodio che ha fatto tremare un’intera scuola a Ozieri, Sassari. L’uso di un’arma giocattolo ha scatenato paura e preoccupazione tra studenti e insegnanti, richiedendo l’intervento dei carabinieri e una segnalazione alla procura dei minori. Ma cosa dice la legge su questi comportamenti? Continua a leggere per scoprire quali sono le implicazioni legali e come si affrontano simili episodi.

L’arma giocattolo ha scatenato paura in un istituto scolastico della zona di Ozieri, in provincia di Sassari, dove è stato richiesto anche l’intervento dei carabinieri e per il minore è scattata una segnalazione alla procura dei minori presso il Tribunale di Sassari. I militari:"Al compimento dei 14 anni sono da considerarsi concrete violazioni delle norme in vigore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

