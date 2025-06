Usain vigore divieto ingresso 12 Paesi

Da questa mattina, 12 paesi sono ufficialmente sotto il divieto di ingresso negli Stati Uniti, una decisione presa dal presidente Trump per rafforzare la sicurezza nazionale. Afghanistan, Myanmar, Ciad, Congo-Brazzaville e altri, sono ora off-limits per cittadini stranieri provenienti da queste nazioni, in un'ottica di prevenzione contro terroristi e minacce. Ma quali saranno le conseguenze di questa stretta? Restate sintonizzati per scoprire come evolverà la situazione.

8.32 Il divieto d'ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di 12 Paesi, emanato la scorsa settimana dal presidente Trump, è in vigore da stamane. Per "proteggere gli Usa da terroristi stranieri e altre minacce alla sicurezza nazionale", si legge nel testo del decreto, Usa off limits per i cittadini di Afghanistan, Myanmar, Ciad, CongoBrazzaville, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Vigore Divieto Ingresso Paesi

Milano, entrata in vigore nuova ZTL nel Quadrilatero della Moda, attiva 24 ore su 24, divieto totale di circolazione per i non autorizzati - A partire dal 12 maggio, il Quadrilatero della Moda di Milano si trasforma con l'entrata in vigore di una nuova ZTL attiva 24 ore su 24.

Con un nuovo ordine esecutivo in vigore da lunedì prossimo, #Trump ha reintrodotto il divieto di viaggio da 12 Paesi, in gran parte africani e mediorientali Partecipa alla discussione

5 giugno 2025, Stati Uniti TRUMP VIETA L'INGRESSO NEGLI STATI UNITI AI CITTADINI DI 12 PAESI "Questi paesi includono Afghanistan, Birmania, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Oltre al Partecipa alla discussione

In vigore divieto ingresso Usa per i cittadini di 12 Paesi - Il divieto d'ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di 12 Paesi, emanato la scorsa settimana dal presidente Donald Trump, è entrato in vigore alle 00:01 di oggi ora d ... Leggi su msn.com

Il nuovo divieto di viaggio di Trump in 12 paesi entra in vigore lunedì - L'ultimo divieto di viaggio firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump entrerà in vigore lunedì, bloccando l'ingresso negli Stati Uniti per i cittadini ... Leggi su msn.com

Usa: in vigore divieto ingresso per i cittadini di 12 nazioni - Il nuovo divieto di ingresso negli Stati Uniti deciso dal presidente Donald Trump è entrato in vigore subito dopo mezzanotte, impedendo ai cittadini di una dozzina di nazioni di entrare negli Usa e ri ... Leggi su informazione.it