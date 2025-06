Usa Trump | senza Guardia Nazionale Los Angeles sarebbe stata annientata

Continuano le proteste pro immigrazione: a San Francisco decine di persone sono state arrestate dopo gli scontri con la polizia.

California denuncia Trump per uso federale della Guardia Nazionale tra proteste - La California si prepara a sfidare Trump in tribunale, annunciando una causa contro l'ordine di impiego federale della Guardia Nazionale durante le proteste per le politiche migratorie.

Newsom: la California presenterà oggi una causa contro l'ordine di Trump di usare in chiave federale la Guardia Nazionale. Los Angeles si prepara al quarto giorno consecutivo di proteste contro le politiche sull'immigrazione del governo #ANSA

"L'invio di truppe della Guardia Nazionale a Los Angeles da parte del presidente Trump è profondamente allarmante. Le truppe armate non dovrebbero essere nei nostri quartieri", @dpaulobrien direttore di @amnestyusa

