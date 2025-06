Usa proteste pro-immigrati a Los Angeles Proiettili di gomma contro manifestanti

Le strade di Los Angeles e San Francisco si sono trasformate in scenari di tensione, con proteste contro le politiche migratorie e interventi duri delle forze dell’ordine. La risposta con proiettili di gomma ha acceso il dibattito sulla gestione della crisi umanitaria e sui diritti dei manifestanti. Un evento che evidenzia le profonde divisioni nel cuore degli Stati Uniti e ci invita a riflettere sulle sfide di un Paese in lotta tra sicurezza e solidarietà.

Los Angeles a ferro e fuoco, come anche San Francisco, dopo le retate di immigrati disposte dall'Amministrazione Trump. Il Presidente schiera la Guardia Nazionale e sulla folla si spara con proiettili di gomma. Servizio di Fabio Bolzetta. TG2000.

Retate contro gli immigrati, i soldati contro la protesta. Trump: "Torneranno legge e ordine"

