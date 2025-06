Usa Donald Trump inciampa sulle scale dell' Air Force One come Joe Biden anche Marco Rubio incespica poco dopo - VIDEO

In un episodio che ricorda momenti passati, Donald Trump è inciampato sulle scale dell'Air Force One, suscitando sorrisi e commenti. Non è stato il solo: pochi istanti dopo, anche Marco Rubio ha perso l'equilibrio, mentre Joe Biden ha già vissuto episodi simili. Questi incidenti, sebbene spesso innocui, attirano l’attenzione su come anche i leader più potenti possano trovarsi impreparati di fronte alle sfide quotidiane. La scena mette in luce la fragilità umana, anche ai vertici del potere.

Il tycoon e il segretario di Stato sono inciampati sulle scale del velivolo come era capitato in passato anche all'ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump è inciampato sulle scale dell'Air Force One. Il tycoon ieri, mentre era in partenza per Camp David, stava salendo le scalette del veli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Donald Trump inciampa sulle scale dell'Air Force One come Joe Biden, anche Marco Rubio incespica poco dopo - VIDEO

In questa notizia si parla di: Scale Donald Trump Force

Trump come Biden? Nel 2021, l’allora presidente Joe Biden era inciampato mentre saliva la scaletta dell’Air Force One. L’episodio aveva scatenato polemiche sulla sua salute. Ora la stessa sorte è toccata a Donald Trump. #Trump #Biden #AirForceOne - X Partecipa alla discussione

Il presidente americano Donald Trump è inciampato salendo le scale dell’Air Force One, in New Jersey. In passato era capitato anche a Joe Biden causando numerosi interrogativi sulla sua salute @ultimoranet - X Partecipa alla discussione

Stati Uniti: Donald Trump inciampa sulla scaletta dell'Air Force One - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver parlato con i giornalisti delle proteste in corso a Los Angeles, inciampa mentre sale a bordo dell'Air Force One, in rotta verso Camp David da ... Leggi su repubblica.it

Trump admin asks SCOTUS to allow it to move forward with plans to slash federal workforce - Trump administration has appealed to the Supreme Court to overturn a ruling blocking federal workforce reductions, citing harm to executive branch operations. Leggi su msn.com

Trump e l'Air Force One da 400 mln in regalo dal Qatar: "Sarei stupido a non accettare" - ha detto Trump, lamentandosi poi dello stato dell'aereo presidenziale e degli altri velivoli americani, che "l'Air Force One ... Leggi su tg24.sky.it