US Open golf 2025 | orario programma tv streaming

L’attesa per lo US Open Golf 2025 cresce, con le sue emozionanti sfide trasmesse in diretta TV e streaming. Tornare a Oakmont, Pennsylvania, porta nuove speranze e insidie, mentre le storie di campioni come Rory McIlroy e Scottie Scheffler si intrecciano in un contesto ricco di suspense. Pronti a scoprire orari, programmi e come seguire ogni colpo in questa avvincente edizione? Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere il Major al massimo.

Si riparte, in tema di Major, dallo US Open. Si riprende da Oakmont, in Pennsylvania, e questo è un fattore che cambia di molto le prospettive rispetto a quel Pinehurst che, un anno fa, vide il dramma di Rory McIlroy, che perse in maniera folle a favore di Bryson DeChambeau. Quest’anno tutto è cambiato: il nordirlandese ha completato il Career Grand Slam, e di incertezza ce n’è tanta anche se tutto suggerisce uno Scottie Scheffler in grandissima forma, visto il corso dei recenti eventi. Dopo due Major a secco, l’Italia schiera tre uomini, tutti arrivati dalle qualificazioni: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan, mentre di pochissimo non ce l’ha fatta Matteo Manassero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - US Open golf 2025: orario, programma, tv, streaming

