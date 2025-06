US Open 2025 | il percorso e le 18 buche ai raggi X

Sei pronto a scoprire come il percorso dell’U.S. Open 2025 metterà alla prova i migliori golfisti del mondo? Con le sue 18 buche ai raggi X, il tracciato di Oakmont Golf Club promette emozioni intense e sfide mozzafiato dal 12 al 15 giugno. Analizzeremo ogni dettaglio del campo, percorrendo passo dopo passo il suo percorso, per capire come questo storico torneo si prepara a scrivere una nuova pagina di leggenda nel golf mondiale.

Il golf mondiale si appresta a vivere il 3º Major della stagione, lo U.S. Open, evento che verrà ospitato, per la sua 125esima edizione, all'Oakmont Golf Club, circolo che ha ospitato più di tutti gli altri questo storico torneo (sono ben 10 le edizioni disputate qui in Pennsylvania). Inaugurato nel 1903, lo U.S. Open andrà in scena dal 12 al 15 giugno su un percorso che darà del filo da torcere ai 156 partecipanti. La lunghezza è di ben 7.372 yarde e a difendere sarà lo statunitense Bryson DeChambeau. Qui, il classe '93 ormai sul LIV Tour da diversi anni, sarà chiamato ad un'impresa per difendersi dagli attacchi dei molti avversari.

