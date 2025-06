Urtata da una macchina paura per bimba di 3 anni

Una scena da brividi a Cremosano, dove una bambina di soli tre anni è stata investita da un'auto durante le manovre nel cortile di casa. Nonostante la paura e il rischio, i soccorsi sono stati tempestivi e la piccola è ora sotto le cure dei medici, con condizioni non preoccupanti. Un grave episodio che ci ricorda quanto sia importante la prudenza ai veicoli, anche in ambienti familiari.

Ieri intorno alle 18, a Cremosano (Cremona), una bimba di tre anni è stata investita da un’auto in manovra nel cortile del caseggiato. A bordo una persona di 85 anni che stava facendo manovra a bassa velocità. L’utilitaria ha urtato la piccola, subito soccorsa. La bambina è stata stabilizzata e poi trasportata con un elicottero all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sembra sia in condizioni preoccupanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urtata da una macchina paura per bimba di 3 anni

