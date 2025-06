Urne riaperte per il referendum si vota fino alle 15 | a Palermo e provincia affluenza al 18,07%

Ultime ore di voto nel referendum di Palermo e provincia: i seggi, aperti dalle 7 alle 15, vedono un’affluenza del 18,07% finora. La partecipazione è cruciale per decidere i cinque quesiti referendari che influenzeranno il futuro della regione. Con l’urna ancora aperta, ogni voto conta e può fare la differenza in questa importante consultazione democratica. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di partecipare!

Anche oggi, lunedì 9 giugno, si vota per i cinque quesiti referendari. I seggi, riaperti alle 7, si chiuderanno alle 15. Alle 23 di ieri, nelle 1.186 sezioni della provincia di Palermo, l'affluenza si è fermata al 18,07% degli aventi diritto (sotto la media nazionale, ma sopra quella regionale).

