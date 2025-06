Urban Sketching - Laboratorio di acquerello con Chiara Macchi e aperitivo

Scopri il fascino del urban sketching con il nostro laboratorio di acquerello condotto da Chiara Macchi, accompagnato da un delizioso aperitivo. In sole 2 ore, sperimenterai tecniche, imparerai la prospettiva e catturerai gli scorci più suggestivi della città direttamente dal vivo. Che tu sia principiante o esperto, questa esperienza ti permetterà di esprimere la tua creatività e vivere l’arte in modo coinvolgente e rilassante. Un’occasione unica per immergerti nel mondo dell’acquerello e della città !

