Uomo ' bloccato' in cimitero per la chiusura ' anticipata'

Un uomo di Sammaritano si è trovato intrappolato nel cimitero a causa di una chiusura anticipata, generando un puro spavento. Dopo aver scoperto di essere rimasto dentro più del previsto, ha temuto il peggio, ma la sua vicenda si è conclusa con sollievo e libertà ritrovata. È un episodio che ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione agli orari e alle procedure per evitare disavventure simili.

Solo un grande spavento e la 'libertà' poco dopo. E' la disavventura capitata a un cittadino sammaritano che si era recato al cimitero. Era all'interno del camposanto poco prima della chiusura che per uno scusabile errore è stata anticipata. L'uomo quindi si è recato all'ingresso pensando di.

