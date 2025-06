Uomo accoltellato e ucciso in casa a Saronno | l' omicidio

Tragedia a Saronno, dove un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione, vittima di ferite da taglio. Gli investigatori dei carabinieri stanno lavorando per fare luce su questo misterioso omicidio, che scuote la comunità locale. La vittima è un...

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione a Saronno (Varese). Il cadavere presentava ferite d'arma da taglio e proprio per quelle coltellate dovrebbe essere arrivata la morte. Per questo gli investigatori dei carabinieri stanno trattando il caso come un omicidio. La vittima è un.

