Uomini e Donne Ida Platano commenta Alessandro e Roberta | le parole inaspettate

Ida Platano ha commentato per la prima volta la relazione nata a Uomini e Donne tra Alessandro Vicinanza, suo ex compagno, e Roberta Di Padua, con cui i contrasti in passato non sono mancati. Le sue parole, rilasciate in un’intervista al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, hanno stupito diversi fans del trono over. Scopriamo cosa ha dichiarato e quali sono i progetti di vita dell’ex tronista. Uomini e Donne news: il commento di Ida Platano su Alessandro e Roberta. La frase che ha colpito più di tutte è arrivata proprio in riferimento alla nuova coppia formata da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: “Credo siano due persone molto simili”, ha detto Ida Platano, aggiungendo con sincerità: “Sono contenta per loro”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it