Uomini e Donne Arcangelo Passirani non tornerà nel trono over? Le ultime sul cavaliere

Arcangelo Passirani, protagonista indiscusso del trono over di Uomini e Donne, ha conquistato pubblico e critica con la sua presenza carismatica. Dopo un percorso ricco di flirt e discussioni, il suo ritorno nel talk show di Maria De Filippi sembra più vicino che mai. Le ultime indiscrezioni svelano interessanti novità sul suo possibile ritorno a settembre 2025. Arcangelo Passirani e Gemma Galgani: cosa ci riserverà il futuro?

Arcangelo Passirani è stato una delle sorprese della stagione del trono over di Uomini e Donne. In poco tempo, ha creato discussioni, flirt e simpatie nel parterre di Maria De Filippi. Dopo aver frequentato alcune dame, Arcangelo è uscito di scena senza una compagna, ma con il pubblico dalla sua parte. Ora emergono diverse indiscrezioni sulla possibilità di rivederlo nel talk show Mediaset a settembre 2025. Arcangelo Passirani e Gemma Galgani: un inizio da copione. Gemma Galgani è stata la prima dama a interessarsi ad Arcangelo Passirani. Gli ha lasciato il numero e sono usciti insieme. C’è stato anche un bacio, ma la conoscenza si è interrotta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Arcangelo Passirani non tornerà nel trono over? Le ultime sul cavaliere

