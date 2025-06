Un' ora con il compagno della madre Bimbo di 9 mesi resta grave | cosa sta emergendo dalle indagini

Si fanno nuovi passi nelle indagini sul grave episodio avvenuto a Vibonati, dove un bambino di 9 mesi è stato trovato in condizioni critiche. Le autorità, inclusi carabinieri e la Procura di Lagonegro, stanno analizzando attentamente le immagini delle telecamere di sorveglianza per scoprire cosa sia realmente accaduto. Gli inquirenti non smettono di lavorare con impegno, alla ricerca della verità e della tutela del piccolo.

Novità sulle indagini dei carabinieri e della Procura di Lagonegro sul bimbo di 9 mesi di Vibonati ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale Santobono di Napoli. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "Un'ora con il compagno della madre". Bimbo di 9 mesi resta grave: cosa sta emergendo dalle indagini

In questa notizia si parla di: Indagini Compagno Madre Bimbo

Italia, 47enne trovata morta in casa: svolta nelle indagini, il compagno confessa - Un triste episodio di femminicidio ha colpito l'Emilia-Romagna, dove Daniela Coman, 48enne impiegata a Sassuolo e madre, è stata trovata morta nella sua casa a Prato di Correggio.

Bimbo di 9 mesi al Santobono, indagini sulle cause delle lesioni - La procura di Lagonegro ha aperto un fascicolo contro ignoti. La madre e il compagno non hanno saputo spiegare le fratture sul corpo del piccolo @TgrRai Partecipa alla discussione

Bimbo di 9 mesi grave a Napoli, imminente svolta nelle indagini. Al vaglio quell'ora in cui è rimasto solo con compagno madre #ANSA Partecipa alla discussione

"Un'ora con il compagno della madre". Bimbo di 9 mesi resta grave: cosa sta emergendo dalle indagini - Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona in cui vive il bambino ... Leggi su napolitoday.it

Bimbo di 9 mesi con lesioni gravissime, al vaglio l'ora in cui è rimasto solo con il compagno della madre - Potrebbero essere a un punto di svolta le indagini dei carabinieri e della Procura di Lagonegro (Potenza) che puntano a chiarire cosa sia accaduto al bimbo di 9 mesi di Vibonati (Salerno) da venerdì s ... Leggi su msn.com

Bimbo di 9 mesi in condizioni critiche, la svolta nelle indagini: l'ora da solo col compagno della mamma e i filmati - Potrebbero essere a un punto di svolta le indagini dei carabinieri e della Procura di Lagonegro (Potenza) che puntano a chiarire cosa sia accaduto al bimbo ... Leggi su msn.com